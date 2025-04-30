30.04.2025 09:03 Рита Парфенова

У ХОВА повідомили, куди вночі поцілив ворог у Харкові: наслідки ударів дронами

Внаслідок нічної атаки на Харків 29 квітня російські безпілотники влучили у житлові будинки, гаражі, підприємства, навчальні та медичні заклади.



Фото: Поліція Харківської області

У ніч на 29 квітня Харків зазнав масштабної атаки з боку російських військ — було зафіксовано 15 ударів дронами-камікадзе. У ХОВА оприлюднили перелік пошкоджень, які зафіксовано в п’яти районах міста, повідомляє РЕДПОСТ.

Прильоти зафіксовано в Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському та Салтівському районах. У результаті влучань постраждали щонайменше 45 осіб, серед яких двоє дітей та вагітна жінка.

Перелік зафіксованих пошкоджень у місті:

внаслідок обстрілу загорілися приватний будинок, господарська споруда та автомобіль — загальна площа пожежі склала 300 м²;

ще один удар спричинив займання двох автомобілів на площі 10 м², також пошкоджено скління вікон адміністративної будівлі;

влучання дрона поблизу гаражного кооперативу спричинило пожежу покрівлі одного з гаражів (4 м²). Пошкоджено 19 гаражів, 6 легкових автомобілів, скління вікон житлового будинку та вікон у навчальному закладі;

внаслідок влучання БпЛА на відкриту територію зайнялася трава на площі 10 м², а також горів контейнер на ринку (40 м²);

займання виробничого цеху охопило площу 150 м²;

після падіння уламків дронів виникли пожежі трав’яного настилу на площах 400 м² і 50 м². Також пошкоджено скління вікон і дверей будівлі, повністю знищено один автомобіль;

удар по приватному домоволодінню призвів до пошкодження 8 приватних будинків і господарських споруд;

унаслідок влучання уламків дрона в одноповерхову будівлю сталася пожежа майстерні, яка вигоріла на площі 300 м²;

один з безпілотників уразив територію медичного закладу — пошкоджено підземний перехід, зайнялися трава й дерева на площі 5 м²;

влучання уламків дрона в 8-й поверх багатоповерхового житлового будинку спричинило пошкодження вікон, балконів та 30 автомобілів;

ще одне влучання на територію медзакладу спричинило займання трави на площі 100 м².

На місцях обстрілів працювали підрозділи ДСНС, медики, поліція та комунальні служби. Залучено 163 рятувальники та 34 одиниці техніки, а також пожежний потяг Укрзалізниці. Триває ліквідація наслідків та документування злочинів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.