У ХОВА повідомили, куди вночі поцілив ворог у Харкові: наслідки ударів дронами

Внаслідок нічної атаки на Харків 29 квітня російські безпілотники влучили у житлові будинки, гаражі, підприємства, навчальні та медичні заклади.
У ніч на 29 квітня Харків зазнав масштабної атаки з боку російських військ — було зафіксовано 15 ударів дронами-камікадзе. У ХОВА оприлюднили перелік пошкоджень, які зафіксовано в п’яти районах міста, повідомляє РЕДПОСТ.
Прильоти зафіксовано в Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському та Салтівському районах. У результаті влучань постраждали щонайменше 45 осіб, серед яких двоє дітей та вагітна жінка.
На місцях обстрілів працювали підрозділи ДСНС, медики, поліція та комунальні служби. Залучено 163 рятувальники та 34 одиниці техніки, а також пожежний потяг Укрзалізниці. Триває ліквідація наслідків та документування злочинів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.
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