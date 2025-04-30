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30.04.2025  09:30   Рита Парфенова

На Харківщині російський дрон поцілив у цивільне авто: поранено двох чоловіків

У селі Малі Проходи ворог ударив FPV-дроном по легковику, що рухався населеним пунктом. Двоє чоловіків отримали поранення, медики надали їм допомогу.

FPV-дрон

Близько 20:00 29 квітня російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному легковому автомобілю, який рухався територією села Малі Проходи Харківської області. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок влучання поранення дістали двоє місцевих мешканців 1968 та 1970 років народження. Медики оперативно надали постраждалим допомогу — за попередніми даними, травми виявилися легкими.

У зв’язку з черговим обстрілом влада знову звертається до мешканців регіону з наполегливим закликом не повертатися до населених пунктів поблизу кордону з рф. Залишатися в таких зонах — небезпечно для життя.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів постраждало майже 50 людей за добу.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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