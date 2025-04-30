    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Наслідки нічної атаки ворожих беспілотників по Харкову (фото)
30.04.2025  09:44   

Наслідки нічної атаки ворожих беспілотників по Харкову (фото)

Увечері 29 квітня, з 22:00 до 22:30, російські війська завдали масованого удару по Харкову, застосувавши щонайменше 15 ударних безпілотників типу «Герань-2».

Харків, вибух
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.04 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 квітня 30.04 Надзвичайні події У Харкові син побив батька 30.04 Надзвичайні події Прокурори зафіксували наслідки масованої атаки дронами по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 