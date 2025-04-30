Наслідки нічної атаки ворожих беспілотників по Харкову (фото)

В этот день

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День невдалий для переговорів, але чудовий для планування майбутнього. Фінансові вкладення й великі покупки сьогодні будуть особливо вдалими.

Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.