Наслідки нічної атаки ворожих беспілотників по Харкову (фото)

Увечері 29 квітня, з 22:00 до 22:30, російські війська завдали масованого удару по Харкову, застосувавши щонайменше 15 ударних безпілотників типу «Герань-2».
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
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День невдалий для переговорів, але чудовий для планування майбутнього. Фінансові вкладення й великі покупки сьогодні будуть особливо вдалими.
У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.
В останній день квітня професійне свято в Україні відзначають прикордонники.
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