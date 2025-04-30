30.04.2025 10:06 Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Вовчанська, Кам’янки та на Куп’янському напрямку

На Харківщині українські військові зупинили дві ворожі атаки в районі Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять штурмів — усі були відбиті.

Українські сили оборони продовжують стримувати атаки російських військ на Харківському та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснив дві спроби прориву. Обидві атаки — в районах Вовчанська та у напрямку Кам’янки — були зупинені українськими військовими.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Штурмові дії ворога зосереджувалися поблизу населених пунктів Загризове, Степова Новоселівка, а також у напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки. Усі спроби прориву були відбиті.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині захлинулися чотири атаки ворога.