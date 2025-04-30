    
Главная Новини Харкова Армія ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Вовчанська, Кам’янки та на Куп’янському напрямку
30.04.2025  10:06   Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Вовчанська, Кам’янки та на Куп’янському напрямку

На Харківщині українські військові зупинили дві ворожі атаки в районі Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять штурмів — усі були відбиті.

генштаб зсу мапа

Українські сили оборони продовжують стримувати атаки російських військ на Харківському та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснив дві спроби прориву. Обидві атаки — в районах Вовчанська та у напрямку Кам’янки — були зупинені українськими військовими.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Штурмові дії ворога зосереджувалися поблизу населених пунктів Загризове, Степова Новоселівка, а також у напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки. Усі спроби прориву були відбиті.

генштаб зсу мапа

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині захлинулися чотири атаки ворога.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.04 Армія Ворог посилив тиск на Харківщині: ЗСУ стримують атаки в районах Вовчанська та Куп’янська 28.04 Армія Бойова ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках 27.04 Армія На Харківщині ворог штурмує позиції захисників у кількох напрямках
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 