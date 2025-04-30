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30.04.2025  10:33   

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла до 47 осіб — Терехов

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що після масованого нічного обстрілу до медиків звернулися вже 47 постраждалих.

обстріл харкова

Унаслідок масованого обстрілу Харкова в ніч на 29 квітня за медичною допомогою звернулися вже 47 людей. Оновлену інформацію щодо кількості постраждалих
повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає  РЕДПОСТ.

«До 47 зросла кількість постраждалих від нічного терористичного удару російських БПЛА по Харкову», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що серед поранених — діти та вагітна жінка. Ворожа атака зачепила кілька районів міста, зруйновано житлові будинки, медичні та інфраструктурні об’єкти. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару.

Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків
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