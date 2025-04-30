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30.04.2025  11:05   Рита Парфенова

Прокурори зафіксували наслідки масованої атаки дронами по Харкову

Під ворожий обстріл 29 квітня потрапили п’ять районів Харкова. Унаслідок ударів дронами пошкоджено багатоповерхівки, лікарню, підприємства та приватні будинки.

У Харкові після атаки дронами

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори відкрили кримінальні провадження через масовану атаку на Харків, яка сталася 29 квітня ввечері. Близько 22:00–22:30 російські війська здійснили серію ударів по місту, застосувавши щонайменше 15 ударних безпілотників, попередньо типу «Герань-2».

Один із дронів влучив у багатоповерховий будинок у Слобідському районі. Унаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, а вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів. Також у цьому ж районі було пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, заклади харчування та магазини.

У Харкові після атаки дронами

У Салтівському районі під обстріл потрапили лікарня та приватний сектор. У Київському районі пошкоджено гаражі та вибито вікна в багатоповерхівках. 

У Харкові після атаки дронами

У Немишлянському районі руйнувань зазнали приватні домоволодіння. У Шевченківському районі внаслідок атаки зайнялася лісова підстилка.

У Харкові після атаки дронами

Прокурори Харкова спільно з поліцією проводять слідчі дії та документують воєнні злочини за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла до 47 осіб.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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