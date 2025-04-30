30.04.2025 11:05 Рита Парфенова

Прокурори зафіксували наслідки масованої атаки дронами по Харкову

Під ворожий обстріл 29 квітня потрапили п’ять районів Харкова. Унаслідок ударів дронами пошкоджено багатоповерхівки, лікарню, підприємства та приватні будинки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори відкрили кримінальні провадження через масовану атаку на Харків, яка сталася 29 квітня ввечері. Близько 22:00–22:30 російські війська здійснили серію ударів по місту, застосувавши щонайменше 15 ударних безпілотників, попередньо типу «Герань-2».

Один із дронів влучив у багатоповерховий будинок у Слобідському районі. Унаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, а вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів. Також у цьому ж районі було пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, заклади харчування та магазини.

У Салтівському районі під обстріл потрапили лікарня та приватний сектор. У Київському районі пошкоджено гаражі та вибито вікна в багатоповерхівках.

У Немишлянському районі руйнувань зазнали приватні домоволодіння. У Шевченківському районі внаслідок атаки зайнялася лісова підстилка.

Прокурори Харкова спільно з поліцією проводять слідчі дії та документують воєнні злочини за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла до 47 осіб.