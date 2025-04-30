30.04.2025 11:25 Віталій Хіневич

У Харкові син побив батька

20 квітня до сектору протидії домашньому насильству надійшов виклик про вчинення домашнього насильства в одній із квартир на проспекті Жуковського. Заявник повідомив, що його син завдає йому фізичних ушкоджень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Після прибуття на місце правоохоронці виявили 74-річного чоловіка. Під час спілкування він розповів, що 45-річний син, який мешкає разом із ним, вдарив його.

На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка надала постраждалому необхідну допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Працівники сектору протидії домашньому насильству винесли правопорушнику терміновий заборонний припис строком на три доби. Зокрема, йому заборонено будь-яким способом контактувати з потерпілим.

Згодом 74-річний чоловік подав офіційну заяву до поліції про заподіяння тілесних ушкоджень.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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