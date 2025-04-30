30.04.2025 12:15

Ігор Терехов вітає українських прикордонників з професійним святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехов з Днем прикордонника України.



Ігор Терехов вітає українських прикордонників з професійним святом



«Шановні прикордонники! Ваша служба давно вийшла за межі охорони кордону. Сьогодні ви берете участь у найзапекліших боях на передовій, визволяєте українські території та захищаєте державу на найнебезпечніших ділянках фронту. Ви демонструєте надзвичайну стійкість, мужність і силу духу.

Дякую вам за відвагу, за рішучість у боротьбі з російським окупантом, за віру в Україну! Харків вдячний кожному з вас!

Бажаю міцного здоров’я, сили, надійного тилу та якнайшвидшої Перемоги!».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram