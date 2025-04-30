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30.04.2025  12:15   

Ігор Терехов вітає українських прикордонників з професійним святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехов з Днем прикордонника України.


Ігор Терехов вітає українських прикордонників з професійним святом
«Шановні прикордонники! Ваша служба давно вийшла за межі охорони кордону. Сьогодні ви берете участь у найзапекліших боях на передовій, визволяєте українські території та захищаєте державу на найнебезпечніших ділянках фронту. Ви демонструєте надзвичайну стійкість, мужність і силу духу.
 
Дякую вам за відвагу, за рішучість у боротьбі з російським окупантом, за віру в Україну! Харків вдячний кожному з вас!
 
Бажаю міцного здоров’я, сили, надійного тилу та якнайшвидшої Перемоги!».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в останній день квітня професійне свято в Україні відзначають прикордонники.
Тэги:  харків, ігор терехов
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