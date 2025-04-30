30.04.2025 13:30
У Харкові продовжили мораторій на місцеві податки для бізнесу
Розвиток економіки - такий же пріоритет для нашого міста, як і безпека.
Фото з відкритих джерел
«З цієї причини ще рік тому ми скасували місцеві податки для харківського бізнесу. Повністю. Це було непросте, але необхідне рішення», - сказав Ігор Терехов.
Сьогодні на сесії міськради було продовжено дію мораторію ще на півроку - до вересня 2025 року.
«Кожна зекономлена підприємцями гривня зараз має бути спрямована на найпотрібніше: виплату зарплат, збереження робочих місць, ремонт, закупівлю обладнання чи підтримку команди.
Муніципальний бізнес-хаб теж щодня шукає нові шляхи підтримки. Понад 1900 підприємців уже отримали фахові консультації, а залучене фінансування перевищило 450 тисяч доларів - здебільшого завдяки міжнародним грантам.
Разом з партнерами ми передали представникам сфери послуг майже 200 генераторів і Starlink-пристроїв. Вісьмом компаніям допомогли відновитися після руйнувань, ще пів сотні забезпечили спеціальною вибухостійкою плівкою на вікна.
Звісно, це не розв’язує всіх проблем, з якими щодня стикаються підприємці. Але ми докладаємо максимум зусиль, щоб у Харкові зберігалося економічне життя, щоб бізнес мав опору, а харківʼяни – роботу»,- зазначив Ігор Терехов.
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