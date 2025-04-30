30.04.2025 13:30

У Харкові продовжили мораторій на місцеві податки для бізнесу

Розвиток економіки - такий же пріоритет для нашого міста, як і безпека.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«З цієї причини ще рік тому ми скасували місцеві податки для харківського бізнесу. Повністю. Це було непросте, але необхідне рішення», - сказав Ігор Терехов.

Сьогодні на сесії міськради було продовжено дію мораторію ще на півроку - до вересня 2025 року.

«Кожна зекономлена підприємцями гривня зараз має бути спрямована на найпотрібніше: виплату зарплат, збереження робочих місць, ремонт, закупівлю обладнання чи підтримку команди.

Муніципальний бізнес-хаб теж щодня шукає нові шляхи підтримки. Понад 1900 підприємців уже отримали фахові консультації, а залучене фінансування перевищило 450 тисяч доларів - здебільшого завдяки міжнародним грантам.

Разом з партнерами ми передали представникам сфери послуг майже 200 генераторів і Starlink-пристроїв. Вісьмом компаніям допомогли відновитися після руйнувань, ще пів сотні забезпечили спеціальною вибухостійкою плівкою на вікна.

Звісно, це не розв’язує всіх проблем, з якими щодня стикаються підприємці. Але ми докладаємо максимум зусиль, щоб у Харкові зберігалося економічне життя, щоб бізнес мав опору, а харківʼяни – роботу»,- зазначив Ігор Терехов.

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