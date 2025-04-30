30.04.2025 13:41 Рита Парфенова

У трьох районах Харкова тривають відновлювальні роботи після аатаки дронів (фото)

Унаслідок нічної атаки дронів у трьох районах Харкова пошкоджено понад 90 будівель — комунальні служби розпочали відновлення, а мешканців консультують щодо компенсацій через «єВідновлення».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки безпілотниками. Як повідомив Департамент житлово-комунального господарства, найбільше пошкоджень зафіксовано у Київському, Слобідському та Салтівському районах.

Загалом пошкоджено щонайменше 93 будівлі. Вибито близько 2,2 тисячі вікон і 220 балконних склінь, пошкоджено 13 покрівель, 19 дверей, а також конструктивні елементи у восьми будинках.

Комунальні підприємства міста — КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» і КП «Харківжитлобуд» — розпочали роботи ще вночі. Вони закривають пошкоджені контури, забезпечуючи тимчасову герметизацію будівель. Співробітники КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням уламків, скла та впорядкуванням прилеглих територій.

На місцях працюють також фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують житло, яке зазнало пошкоджень, і надають мешканцям консультації щодо участі у державній програмі «єВідновлення», яка передбачає компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.