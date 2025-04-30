    
Главная Новини Харкова ЖКГ У трьох районах Харкова тривають відновлювальні роботи після аатаки дронів (фото)
30.04.2025  13:41   Рита Парфенова

У трьох районах Харкова тривають відновлювальні роботи після аатаки дронів (фото)

Унаслідок нічної атаки дронів у трьох районах Харкова пошкоджено понад 90 будівель — комунальні служби розпочали відновлення, а мешканців консультують щодо компенсацій через «єВідновлення».

У Харкові пошкоджено понад 90 будівель після атаки дронів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки безпілотниками. Як повідомив Департамент житлово-комунального господарства, найбільше пошкоджень зафіксовано у Київському, Слобідському та Салтівському районах.
 
У Харкові пошкоджено понад 90 будівель після атаки дронів
 
Загалом пошкоджено щонайменше 93 будівлі. Вибито близько 2,2 тисячі вікон і 220 балконних склінь, пошкоджено 13 покрівель, 19 дверей, а також конструктивні елементи у восьми будинках.
 
У Харкові пошкоджено понад 90 будівель після атаки дронів
 
Комунальні підприємства міста — КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» і КП «Харківжитлобуд» — розпочали роботи ще вночі. Вони закривають пошкоджені контури, забезпечуючи тимчасову герметизацію будівель. Співробітники КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням уламків, скла та впорядкуванням прилеглих територій.
 
У Харкові пошкоджено понад 90 будівель після атаки дронів
 
На місцях працюють також фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують житло, яке зазнало пошкоджень, і надають мешканцям консультації щодо участі у державній програмі «єВідновлення», яка передбачає компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно.
 
У Харкові пошкоджено понад 90 будівель після атаки дронів
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.
 
Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 ЖКГ 77 будинків зазнали пошкоджень після атаки дронів у Харкові 26.04 Надзвичайні події та кримінал Комунальники Харкова усувають наслідки атаки БПЛА росіян (фото)   24.04 ЖКГ Комунальники прикрашають популярне місце відпочинку мешканців Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 