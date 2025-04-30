30.04.2025 14:00 Віталій Хіневич

У Харкові збільшили видатки на будівництво укриттів та допомогу військовим

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів.

Так, місто отримає додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 519,1 млн грн, субвенцію на облаштування укриттів у закладах середньої освіти, зокрема у військових ліцеях та закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою - 172,4 млн грн, субвенцію на відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 2,5 млн грн та дотацію на компенсацію закладам освіти за проживання внутрішньопереміщених осіб - 0,4 млн грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

будівництво захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти - на 136,6 млн грн;

забезпечення належної експлуатації метрополітену та розвиток його матеріально-технічної бази - на 75 млн грн;

аварійно-відновлювальні роботи в житловому фонді - на 29,5 млн грн;

реконструкцію об`єктів водопостачання для підключення когенераційних і газогенераторних електростанцій - на 205 млн грн;

надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями - на 56,7 млн грн.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжили мораторій на місцеві податки для бізнесу.