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30.04.2025  14:01   Рита Парфенова

У Південному на Харківщині після удару дронів постраждали діти й дорослі (фото)

Уранці 30 квітня російські війська завдали удару дронами по місту Південне — постраждали мешканці, зокрема діти. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі, виникли пожежі.

обстріл міста Південне на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, вранці 30 квітня, близько 6:30, російські війська атакували житлову забудову міста Південне шістьма ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро місцевих мешканців, зокрема п’ятеро дітей віком від 5 до 15 років. Усі перебували вдома на момент атаки. У постраждалих зафіксована гостра реакція на стрес, їм надали допомогу на місці.
 
обстріл міста Південне на Харківщині
 
За попередніми даними, окупанти використали ударні дрони типу «Герань-2». Унаслідок влучань виникли пожежі, горіли конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованої будівлі та легкові автомобілі. Загалом пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, п’ять приватних домоволодінь і шість автомобілів.
 
обстріл міста Південне на Харківщині
 
Поліцейські оперативно прибули до місця ударів, надали допомогу мешканцям та зафіксували наслідки обстрілу. За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
обстріл міста Південне на Харківщині
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів постраждало майже 50 людей за добу.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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