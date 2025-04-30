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30.04.2025  14:20   Віталій Хіневич

Низка комунальних підприємств Харкова отримає фінансову допомогу

Харківська міська рада надасть поворотну фінансову допомогу для забезпечення стабільної роботи трьох комунальних підприємств.

 
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міської ради, передає РЕДПОСТ.
 
Таку допомогу отримають КП «Харківський метрополітен» (400 млн грн), КП «Харківводоканал» (286 млн грн) та КП «Харківські теплові мережі» (119 млн грн). 
 
Також депутати затвердили Порядок надання поворотної фіндопомоги, згідно з яким комунальним підприємствам не нараховуватимуться відсотки або інші види компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові збільшили видатки на будівництво укриттів та допомогу військовим.
 
Тэги:  харків
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