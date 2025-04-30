30.04.2025 14:45 Віталій Хіневич

У Харкові об’єднали два комунальні підприємства

КП «Харківводоканал» реорганізували шляхом приєднання до КП «Харківські теплові мережі».

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міської ради, передає РЕДПОСТ.

Як зазначили в Департаменті з питань забезпечення життєдіяльності міста, така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг.

Згідно з рішенням, КП «Харківські теплові мережі» є правонаступником усього майна, прав та обов’язків КП «Харківводоканал», і після завершення процедури реорганізації воно змінить назву на КП «Харківські технологічні мережі».

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