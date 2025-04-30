30.04.2025 15:00

Мешканка Куп'янська впроваджувала стандарти освіти рф на Харківщині

Служба безпеки викрила та повідомила про заочну підозру колаборантці, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 52-річна мешканка м. Куп'янська, яка до війни була заступником директора з виховної роботи в одному з місцевих начальних закладів.

Після захоплення міста рашистами у 2022 році жінка вирішила скористатися ситуацією і добровільно погодилась отримати від окупантів підвищення. У червні 22-го її призначили «и.о. директора» у незаконно створеному окупантами закладі освіти – «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Купянска».

На цій посаді колаборантка організовувала прийом на роботу вчителів і технічного персоналу, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів - за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Також, ворожа поплічниця організовувала поїздки для своїх співробітників на перепідготовку до держави-агресора.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця надавала вказівки вилучити з шкільної бібліотеки українські підручники, натомість організувала завезення підручників російської федерації.

Крім цього, під час підготовки до нового 2022-2023 навчального року та проведення свята «День знаний» вона обладнала територію навчального закладу прапорами та іншою символікою держави-агресора.

Напередодні деокупації колаборантка втекла з Куп'янщини і відтоді переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Наразі за матеріалами СБУ жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

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