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30.04.2025  15:20   Віталій Хіневич

У Харкові з'явиться новий підрозділ ЦНАП

Кількість територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг міста Харкова збільшено до 12-ти.

 
Відповідне рішення депутати Харківської міської ради ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії, передає РЕДПОСТ.
 
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, створення нового підрозділу ЦНАП дозволить підвищити якість надання адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові об’єднали два комунальні підприємства.
 
Тэги:  харків
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