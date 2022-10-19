Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення мешканці Харківської області

За добу з 18 по 19 жовтня у Харковській області госпіталізовано двох людей з пораненнями після обстрілів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 19 жовтня, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському.
Нагадаємо, на лінії зіткнення ворог намагався зробив спроби атакувати в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами.
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