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19.10.2022  08:56   Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення мешканці Харківської області

За добу з 18 по 19 жовтня у Харковській області госпіталізовано двох людей з пораненнями після обстрілів.

швидка допомога

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 19 жовтня, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському.

Нагадаємо, на лінії зіткнення ворог намагався зробив спроби атакувати в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, хова, харьков, агрессия россии
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