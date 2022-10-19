19.10.2022 08:13 Рита Парфенова

Окупанти атакували населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 18 на 19 жовтня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районі селищ Огірцеве та Дворічна Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення та завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Минулої доби, крім ракетних ударів по Харкову, противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє;

на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка.

Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.



Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.