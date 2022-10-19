19.10.2022 08:08 Рита Парфенова

Харків на ранок 19 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 18 на 19 жовтня зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 жовтня.

Одна пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилася в Основ‘янському районі Харкова, ще дві - у Куп‘янському районі області. Горіли складська будівля, приватний житловий будинок та господарча споруда.



Загалом за добу з 18 по 19 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 пов’язані з веденням бойових дій;

6 – на аварійно-рятувальні роботи;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 709 вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники продовжують забезпечувати питною та технічною водою населення на деокупованих територіях. Минулої доби мешканці Куп‘янська та Ізюма отримали біля 28 тон питної води.

Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.