19.10.2022 07:30 Рита Парфенова

19 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

19 жовтня потрібно обов'язково перерахувати всі фінансові заощадження.





За народним календарем сьогодні Фомін день – коли підбивали підсумки року. Цього дня готували свої будинки до зими. Жінки прибирали, мили та закінчували робити заготовки на зиму. Чоловіки прибирали у гаражах та навколо будинку.



У жодному разі не можна 19 жовтня лінуватися і довго спати, інакше зима видасться суворою: грошей буде мало, а заробити їх нема де. Не поспілкуються і пусті розмови.



19 жовтня потрібно обов'язково перерахувати всі фінансові заощадження, щоб у будинку був достаток та удача.



У Фомін день дівчатам не можна розповідати про своїх шанувальників. В іншому випадку вони можуть зникнути з їхнього життя.



Також у цей день не можна відмовляти жебракам у хлібі. Той же, хто скупитиметься, сам буде змушений жити надголодь.

Також цього дня

У 1862 році народився Огюст Луї Марі Ніколя Люм'єр, який вважається (спільно зі своїм братом Луї) одним із родоначальників кіно, засновником французької кіноіндустрії та кінорежисури.



1872 – найбільший у світі золотий самородок, вагою 215 кг, знаходять у Новому Південному Уельсі.



1916 – народився Еміль Гілельс, один із найбільших піаністів XX століття.



1917 – у Чигирині з'їзд українського Вільного козацтва проголосив генерала Павла Скоропадського своїм гетьманом.



1918 – народився Олександр Галич (справжнє прізвище Гінзбург), російський поет, сценарист, драматург, автор та виконавець власних пісень. Галич - літературний псевдонім, складений з літер власних прізвищ, імені та по батькові.



1940 – народився Майкл Гембон, ірландський актор, він же професор Альбус Дамблдор у Гаррі Поттері.



1952 – народилася Вероніка Кастро – мексиканська актриса, зірка телесеріалів. Вона з однаковим успіхом знімалася ще й у кіно, вела музичні програми, виступала із сольними концертами. А телесеріали за її участю проходили просто на ура. Ось найвідоміші з них: «Багаті теж плачуть» (1979), «Право на народження» (1981), «Обличчя кохання» (1982), «Іоланда Лухан» (1984), «Щастя, де ти?» (1985), «Заборонене кохання» (1986), «Дика Троянда» (1987), «Моя маленька Соледад» (1990), «Валентина» (1993), «Маленьке село - справжнє пекло» (1998).



1960 – початок економічної блокади Куби - уряд США ввів ембарго на торгівлю з Кубою.



1962 – народився Евандер Холіфілд, американський боксер, багаторазовий чемпіон світу у надважкій вазі.



1962 – народився Сейфаддін Гурбанов Алі огли – скульптор, народний художник України (2010), доцент кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Сейфаддін Гурбанов — автор низки пам'ятників у Харкові (Олександру Невському, архітектору Бекетову, композицій «Скрипаль на даху», «Перша вчителька», «Інспектор ДАІ») та інших містах України. Помер 16 листопада 2021 року.

1969 – народився Трей Паркер, американський кіноактор. Найбільш відомий як творець мультсеріалу South Park спільно з Меттом Стоуном.



1987 - на всіх біржах світу курс акцій впав аж на 508 пунктів. Цей день увійшов до історії як «Чорний понеділок». Брокери, що пережили його, довго лякали їм уолл-стрітівську молодь, а фізики досі сподіваються знайти прості правила, які можуть пояснити загальні рухи великих ринків.



1993 – у Харкові було встановлено пам'ятник українському письменнику Григорію Квітці-Основ'яненко. Пам'ятник відкрито на однойменній вулиці до 215-річчя від дня народження письменника. Бронзову фігуру, зображену з пером та папером у руках, створили скульптор Семен Якубович та архітектор Юрій Шкодовський.



2000 – невідомий меценат подарував Франції цінну колекцію зі 109 творів мистецтва, серед яких картини, малюнки, пастелі та скульптури XVIII, XIX та XX століть. Для Франції це одна з найбільших пожертв століть.



2000 – у Нью-Йорку відкрилася філія знаменитого музею Мадам Тюссо. Оздоблення музею коштувало його творцям 50 мільйонів доларів. Нову експозицію складено з 200 воскових фігур.



2003 – католицька церква зарахувала подвижницю Мати Терезу Калькуттську до блаженних (перший ступінь канонізації). День беатифікації матері Терези в Албанії святкують як національне свято.



2011 – Олександр Йі та Сігер Кондо розрахували значення числа «Пі» з точністю в 10 трильйонів цифр після коми.

Іменини відзначають

Архіп, Денис, Іван, Макар, Никанор, Петро, ​​Хома, Еліна.