Гороскоп на 19 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Намагайтеся стримувати в собі почуття ревнощів – і успіх у любовних справах вам сьогодні забезпечений.
Позитивний настрій притягуватиме успіх: справи можуть просуватися нібито самі собою. Сеголня в стані внутрішньої гармонії ви здатні зробити за день набагато більше, ніж звичайно. А втомитися набагато менше.
Зірки обіцяють несподівану нагороду за працю! Це може бути подяка начальства, підвищення у кар'єрі або подарунок від коханої людини. Втім, можливі інші варіанти приємних подій.
Морально підготуйтеся: події можуть розвиватися не так, як запланували. Зірки радять братися лише за ті справи та проекти, у яких впевнені на сто відсотків.
Настав час зайнятися проектом, який виношували вже давно. Поштовхом, щоб вдихнути в нього життя, можуть бути грошові надходження, інформація, необхідні контакти або згода близьких.
Обережніше в контактах: великий шанс зіткнутися з чутками, які негативно вплинуть на кар'єру, статус чи рівень життя! Причому можна стати не лише жертвою цих чуток, а й постраждати у разі, якщо самі їх розпускаєте.
Сьогодні можна відчути розчарування результатами своєї праці. Згадайте період, коли ви були «на коні», і зафіксуйте це почуття – воно дозволить вам підкорити нові вершини.
Сьогодні головною рушійною силою у будь-яких справах стане здорова конкуренція. Можливо, на хвилі азарту ви зробите кроки, які в інший час не зробили б з обережності. Ну а наскільки цей ризик виявиться виправданим, стане ясно пізніше.
Навколишнім може здатися, що ви налаштовані на конфлікт. Все тому, що з одного боку, ви не терпите чужого втручання і жорстко стоїте на своєму, з іншого ж – схильні критикувати всіх довкола та роздавати непрохані поради.
Запорукою успіху стане уміння тонко відчувати, куди віє вітер. Ситуація вимагатиме орієнтуватися на ходу, підлаштовуватися та викладати свої ідеї так, щоб вони обов'язково припали до душі оточуючим.
Чудовий день для будь-яких починань. Так що сміливо будуйте плани, просуйте новий проект, ставте собі нові цілі. Єдине, що може стати на заваді, – це заздрісна критика з боку.
Ваша внутрішня енергія вимагатиме виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Вітаються прогулянки на свіжому повітрі.
Доля дасть вам шанс, якщо не озолотитися, то як мінімум поправити своє фінансове становище. Протягом дня на вас можуть чекати будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянку золотих гір у перспективі.
Намагайтеся стримувати в собі почуття ревнощів – і успіх у любовних справах вам сьогодні забезпечений.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.
19 жовтня потрібно обов'язково перерахувати всі фінансові заощадження.
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