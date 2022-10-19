Прогноз погоди у Харкові на 19 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 67%. Температура повітря +11°...+9°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.
Намагайтеся стримувати в собі почуття ревнощів – і успіх у любовних справах вам сьогодні забезпечений.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.
19 жовтня потрібно обов'язково перерахувати всі фінансові заощадження.
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