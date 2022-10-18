18.10.2022 21:52 Дмитро Колонєй

Розкрито секрет нових iPhone

Особливість гаджета за даними фахівців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ITECH.UA, деякі особливості пристроїв особливо не афішуються Apple.

Однією з таких особливостей є швидкість передачі даних у iPhone 14 Pro. За даними експертів Ookla, йдеться про 50% приріст у порівнянні з iPhone 13 Pro, що вийшов роком раніше.

Ookla є творцем одного з найпопулярніших бенчмарків швидкості роботи Інтернету Speedtest. Щонайменше, щось вони в цій сфері так розуміють:

Повідомляється, що середня швидкість iPhone 14 Pro Max при завантаженні файлів із Мережі склала 147 Мбіт/с, а iPhone 14 Pro – 142 Мбіт/с. Для порівняння, Galaxy S22 Ultra продемонстрував скромні 103 Мбіт/с, а торішній iPhone 13 Pro Max – 96 Мбіт/с.