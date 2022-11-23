23.11.2022 12:35 Євген Клочко

Apple iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro: что изменилось

Каждый новый Айфон традиционно сравнивают с предыдущим, и неспроста. Любители «яблочной» техники пытаются понять, если ли смысл следовать моде и менять привычную модель на смартфон поновее, потратив немалую сумму на подобную рокировку.

Чтобы пользователям было легче определиться, мы детально изучили отличия Айфон 14 Про от 13-й версии, о чем и рассказываем ниже.

Внешний вид

Корпус новинки изготовлен из привычного анодированного алюминия, по бокам защищен противоударной сталью, с лицевой и обратной стороны — стеклами с олеофобным покрытием. В этой части изменений никаких, кроме габаритов: смартфон «подрос» до 147,5х71,5х7,85 мм, при весе в 206 г, против 146,7х71,5х7,65 мм при весе в 204 г у предшественника. Бросается в глаза увеличенный блок камер, который гармоничнее смотрится рядом с углом округленной формы. Цветовая гамма расширилась темно-фиолетовым оттенком, но потеряла синюю и зеленую версии.

Экран

По части дисплея изменения серьезнее. Американский производитель заменил наскучившую «челку» на подвижную овальную полосу, названную Dynamic Island. Остров расширяется, сливаясь воедино с экраном, когда на смартфон приходят уведомления. Смотрится нововведение потрясающе и прибавляет в пользу iPhone 14 Pro несколько очков.

Преимуществом новинки 2022 года можно назвать функцию AlwaysOn Display. Теперь юзеры могут видеть время, погоду, календарь и важные виджеты на заблокированном экране. В отличие от варианта, использованного в Android, AlwaysOn Display на iOS весьма энергоэффективен и автоматически темнеет в режиме простоя. Еще одно весомое новшество — увеличение пиковой яркости до 2000 нит против 1200 нит и стандартной — до 1775 нит против 1055 нит у 13-го Айфона. Картинка выглядит красочной и легко читается при любом освещении.

Процессор

За алюминиевым корпусом скрывается обновленный процессор A16 Bionic (в предыдущей версии использован А15). Революционных отличий нет: чипсет также работает на 6 ядрах с поддержкой 16-ядерной системы аппаратного ускорения Neural Engine и изготовлен по 4-нм техпроцессу. По данным AnTuTu, производительность смартфона выросла на 25% в сравнении с iPhone 13 Pro, однако разница заметна только в профессиональных тестах. На деле оба айфона работают, как часы, и за доли секунды загружают даже ресурсоемкие окна и приложения.

Камера

Блок фотокамер в iPhone 14 Pro не только увеличился в размере, но и претерпел технических изменений. Пользователям доступна фотосъемка с максимальным разрешением 48 Мп, при котором фотографии получаются живыми и красочными, с возможностью разглядеть мельчайшие детали и полутона. Апертура основного модуля тоже увеличилась до ƒ/1.78 против ƒ/1.5. На 65% «подросла» матрица с 2-х кратным зумом, которая улавливает максимум света с первого дубля. Независимый рейтинг DxOMark уже назвал камеру 14-х профессиональных айфонов лучшей в 2022 году, а значит – изменения налицо.

Подведем итоги

iPhone 14 Pro значительно отличается от предшественника. Помимо вышеперечисленных изменений, можно отметить улучшенную версию Bluetooth (5.3), более скоростную память формата LPDDR5, поддержку спутниковой связи для экстренных звонков, систему обнаружения автомобильных аварий, прирост в автономности и другие полезные мелочи. Вывод однозначный: обладатели Iphone 13 смело могут менять его на новинку 2022 года, будучи уверенными, что не останутся разочарованными.