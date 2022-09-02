02.09.2022 10:13

Когда выйдет и сколько будет стоить iPhone 14?

Бренд iPhone умеет создавать интригу в ожидании новинок модельного ряда. Поклонники с нетерпением ждут, когда выйдет iPhone 14 , который по всем канонам технологического жанра и логики должен стать более производительным и автономным, сохранив свой узнаваемый дизайн и особую эстетику. Такой апгрейд подтверждает и инсайдерская информация.

Когда же можно будет подержать 14-тую модель в руках? И сколько нужно подготовить финансов, чтобы стать счастливым обладателем новинки? Обо всем – по порядку.

Ценовая политика: практически не меняется

Обычно ценник на новый Айфон немного отличается от предыдущего поколения. Но так как цена неизменно соответствует качеству, то пользовательский интерес не снижается с повышением ценника.

Несмотря на всемирные изменения в экономике, повышение цен на ключевые материалы и детали, компании Apple удалось сдержать резкое повышение стоимости новинки. На это повлияли:

Долголетние бизнес-связи с поставщиками важных деталей для создания телефона.

Использование материалов, идеально сбалансированных по цене и качеству.

Хорошая проработка пользовательского сегмента с тщательным отбором полезных улучшений. Ничего лишнего – только ключевые параметры.

Цена iPhone 14 до недавнего времени держалась в некой тайне, но инсайдеры говорят, что он будет стоить примерно 800 долларов США. Официальную информацию по этому вопросу огласят уже на презентации.

Если прогноз оправдается, то несмотря на ряд улучшений, которые были внедрены в новую модель, Apple удасться удержать ценник модели на уровне прошлогоднего Айфона 13.

А когда состоится презентация

Этот вопрос интересует всех желающих купить новый Айфон 14. Производитель выдавал информацию про новую модель по крупицам, щекоча нервы пользователей. Поэтому в течение длительного периода времени вокруг презентации, ее формата и даты было много «тумана»: не угасали споры, слухи, предположения пользователей и специалистов.

Но совсем недавно появилась более четкая и проверенная информация, ведь до события остается совсем немного времени.

Айфон 14 представят 7 сентября. До этого звучали даты 11 и 16 сентября, но, видимо, маркетологи решили не слишком затягивать с презентацией новинки.

Инсайдеры сообщают даже точное время старта – 07:00. Чтобы пользователи могли насладиться деталями новинки за утренним кофе или чаем.

Представление новой линейки айфонов традиционно пройдет в Apple Park, в легкой и непринужденной атмосфере.

Трансляцию можно будет увидеть на YouTube и официальном сайте компании.

Старт продаж не будут откладывать

По планам купить новый Айфон 14 можно будет вскоре после презентации, примерно с 14-23 сентября. Эти даты – ориентировочные и также неоднократно переносились из-за напряженной ситуации вокруг основного поставщика деталей – Тайваня.

Остались считанные дни до презентации и старта продаж смартфона, которые пленил сердца миллионов пользователей по всему миру.