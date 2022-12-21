Какой чехол для iPhone выбрать: разнообразие выбора в Wookie.UA

Сложнее дилеммы с покупкой новой модели Айфона является только вопрос выбора чехлов для iPhone. Ну уж слишком огромный их выбор представлен на рынке, в том числе в нашем интернет-магазине Wookie.UA. А раз мы являемся виновниками такого изобилия, то и нам помогать с выбором данных аксессуаров!
Различие кейсов для Apple iPhone по большому счету заключается в материале, из которого они изготовлены. Именно это зачастую играет ключевую роль не только в долговечности изделия, но и его предназначении.
Силиконовые кейсы прекрасно защищают смартфон от повреждения и царапин. Несмотря на то, что бампер состоит из довольно тонкого слоя этого материала, амортизационные свойства силикона позволяют поглощать даже довольно сильные удары. Разнообразие цветов данных изделий прилагается.
Кожаные накладки, разумеется, не имеют большого разнообразия расцветок, зато могут украшаться различной текстурой и узорами. Такие изделия выглядят очень и очень стильно и купить их непременно захочет человек, который стремится подчеркнуть свою индивидуальность и эстетический вкус.
Из ткани обычно выполняются так называемые книжки-чехлы. Это очень удобные варианты кейсов, которые защищают телефон от повреждений и царапин со всех сторон, а также выполняют функцию удобной подставки в развернутом виде. Их плюсом является разнообразие расцветок и дизайна, ведь на ткани можно реализовать какие угодно изображения и рисунки.
Сам по себе пластик используется достаточно редко, так как его защитные свойства в качестве кейса подлежат сомнению, а грубая текстура чехла будет царапать и стирать боковые грани и тыльную сторону телефона. Однако различные полимерные материалы активно используются в компоновке с тем же силиконом, специальным стеклом и т.п., благодаря чему получаются прочные противоударные кейсы, без которых много айфонов оказались бы в сервисе по ремонту гаджетов раньше срока.
Очевидно, что выбрать какой-либо один кейс достаточно затруднительно. Очень рекомендуется иметь хотя бы парочку: на каждый день и на выход, условно силиконовый или противоударный и тканевый или кожаный разных цветов – под настроение и наряд.
Существует много споров касательно того, какой кейс защитит телефон эпл лучше других. Давайте расставим их в порядке возрастания от самого хлипкого, до самого прочного и надежного.
При этом следует всегда понимать, что падение падению – рознь. Можно 10 раз уронить телефон вовсе без кейса и он останется целым, а можно раз ударить его о дверной косяк в чехле и получить разбитое заднее стекло.
Лучшая гарантия безопасности смартфона – покупка серии качественных аксессуаров для любой модели оригинального Apple iPhone. Совершить ее вы можете в интернет-магазине Wookie.UA. Мы предоставляем гарантию не только на словах, но и в товарном чеке, поэтому наши покупатели нам доверяют уже более 10 лет!
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