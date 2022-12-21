21.12.2022 13:11

Какой чехол для iPhone выбрать: разнообразие выбора в Wookie.UA

Сложнее дилеммы с покупкой новой модели Айфона является только вопрос выбора чехлов для iPhone. Ну уж слишком огромный их выбор представлен на рынке, в том числе в нашем интернет-магазине Wookie.UA. А раз мы являемся виновниками такого изобилия, то и нам помогать с выбором данных аксессуаров!

Какой чехол для iPhone лучше выбрать?

Различие кейсов для Apple iPhone по большому счету заключается в материале, из которого они изготовлены. Именно это зачастую играет ключевую роль не только в долговечности изделия, но и его предназначении.

Силикон.

Силиконовые кейсы прекрасно защищают смартфон от повреждения и царапин. Несмотря на то, что бампер состоит из довольно тонкого слоя этого материала, амортизационные свойства силикона позволяют поглощать даже довольно сильные удары. Разнообразие цветов данных изделий прилагается.

Кожа.

Кожаные накладки, разумеется, не имеют большого разнообразия расцветок, зато могут украшаться различной текстурой и узорами. Такие изделия выглядят очень и очень стильно и купить их непременно захочет человек, который стремится подчеркнуть свою индивидуальность и эстетический вкус.

Ткань.

Из ткани обычно выполняются так называемые книжки-чехлы. Это очень удобные варианты кейсов, которые защищают телефон от повреждений и царапин со всех сторон, а также выполняют функцию удобной подставки в развернутом виде. Их плюсом является разнообразие расцветок и дизайна, ведь на ткани можно реализовать какие угодно изображения и рисунки.

Пластик.

Сам по себе пластик используется достаточно редко, так как его защитные свойства в качестве кейса подлежат сомнению, а грубая текстура чехла будет царапать и стирать боковые грани и тыльную сторону телефона. Однако различные полимерные материалы активно используются в компоновке с тем же силиконом, специальным стеклом и т.п., благодаря чему получаются прочные противоударные кейсы, без которых много айфонов оказались бы в сервисе по ремонту гаджетов раньше срока.

Очевидно, что выбрать какой-либо один кейс достаточно затруднительно. Очень рекомендуется иметь хотя бы парочку: на каждый день и на выход, условно силиконовый или противоударный и тканевый или кожаный разных цветов – под настроение и наряд.

Какой чехол лучше защитит Эпл Айфон?

Существует много споров касательно того, какой кейс защитит телефон эпл лучше других. Давайте расставим их в порядке возрастания от самого хлипкого, до самого прочного и надежного.

Пластиковый. Такие кейсы хоть и редки, но все же купить дешевый пластиковый чехол на АлиЭкспресс за 1 доллар, а то и дешевле, вы можете. Стоит ли говорить, что при падении чехол нисколько не смягчит удар? К тому же любая попавшая внутрь песчинка приведет к царапинам корпуса. Кожаный. Кожа очевидно не предназначена для защиты телефона от падений. Однако за счет того, что такие накладки пошиты, как правило, более качественно, плотно прилегают к айфону и имеют какую-никакую амортизацию, защитить от падения они могут лучше. Силиконовый. Как мы писали ранее, силикон неплохо амортизирует удар. Однако речь в данном случае про качественный силиконовый чехол, мягкий и эластичный. Если же вы надели на свой кейс дешевую поделку из серии доллар за штуку, то возвращайтесь к пункту 1. Тканевый. Тут подразумевается скорее книжка-чехол, которая защищает смартфон со всех сторон. От самого удара текстиль спасает несколько хуже, чем упругий силикон, но все же факт того, что при падении защищен и корпус и экран устройства, дает тканевым чехлам пару очков форы. Противоударный. Кейс из сочетания различных композитных материалов, который специально создавался для защиты iPhone, очевидно лучше остальных справляется со своей задачей. Да, это наиболее габаритный вариант, что многим может не нравиться, однако производители уже давно научились превращать этот недостаток в достоинство и подчеркивать размер очень оригинальными решениями в дизайне.

При этом следует всегда понимать, что падение падению – рознь. Можно 10 раз уронить телефон вовсе без кейса и он останется целым, а можно раз ударить его о дверной косяк в чехле и получить разбитое заднее стекло.

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