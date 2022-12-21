21.12.2022 12:56 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 21 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 85 легковиків;

«Угринів» - 50 легковиків;

«Рава-Руська» - 120 легковиків, 4 автобуси;

«Грушів» - 90 легковиків;

«Краківець» - 130 легковиків, 5 автобуси;

«Шегині» - 130 легковиків, 2 автобуси.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 5 легковиків;

«Ужгород» - 45 легковиків, 1 автобус.

Угорщина:

«Тиса» - 70 легковиків, 19 автобусів;

«Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 25 легковиків.

За добу 20 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.