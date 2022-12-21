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21.12.2022  12:56   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 21 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 85 легковиків;
  • «Угринів» - 50 легковиків;
  • «Рава-Руська» - 120 легковиків, 4 автобуси;
  • «Грушів» - 90 легковиків;
  • «Краківець» - 130 легковиків, 5 автобуси;
  • «Шегині» - 130 легковиків, 2 автобуси.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 5 легковиків;
  • «Ужгород» - 45 легковиків, 1 автобус.

Угорщина:

  • «Тиса» -  70 легковиків, 19 автобусів;
  • «Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 25 легковиків.

За добу 20 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них –  громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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