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21.12.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

Українців запрошують на магічне онлайн-шоу

Фокусник з Канади покаже чарівні трюки.

шоу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Нову Українську Школу".
 
Повідомляється, що напередодні Різдва ГО “Смарт освіта” запрошує всіх охочих на магічне онлайн-шоу із канадським фокусником Крісом Пілсвортом.
 
Подія відбудеться 24 грудня о 17:00 за Києвом.
 
Охочі можуть приєднатися через програму або переглянути трансляцію на YouTube. Мова зустрічі – англійська, вік учасників не обмежений.

Нагадаємо, для маленьких и не тільки харків'ян підготували низку новорічних заходів, які відбуватимуться на станції метро «Університет».

Источник:   Нова Українська Школа
 Тэги:  шоу, онлайн-шоу
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