Де і коли у Харкові пройдуть свята до Різдва та Нового року

Для маленьких и не тільки харків'ян підготували низку новорічних заходів, які відбуватимуться на станції метро «Університет».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент культури міськради, біля підземної ялинки на станції метро «Університет» пройдуть щоденні вистави для детей, а також святкові програми до Різдва та Нового року.
Так, для харків'ян підготували програми, присвячені святкуванню Різдва. Вони відбудуться 25 грудня з 16:30 та 6 січня з 16:00.
А 31 грудня усі охочі зможуть відвідати концерт з нагоди зустрічі Нового року. Святкова програма розпочнеться о 18:00.
Для маленьких харків’ян під час новорічних та різдвяних свят буде показано театралізовану виставу «Біла чаклунка Ліденелла».
Розклад такий:
Також щодня до 7 січня, з 12:00 до 18:00, на ст. м. «Університет» працюватиме резиденція Святого Миколая.
Нагадаємо, на час масових заходів посадка-висадка пасажирів на станції метро «Університет» тимчасово призупиняється.
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