21.12.2022 10:52 Рита Парфенова

Де і коли у Харкові пройдуть свята до Різдва та Нового року

Для маленьких и не тільки харків'ян підготували низку новорічних заходів, які відбуватимуться на станції метро «Університет».



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент культури міськради, біля підземної ялинки на станції метро «Університет» пройдуть щоденні вистави для детей, а також святкові програми до Різдва та Нового року.



Так, для харків'ян підготували програми, присвячені святкуванню Різдва. Вони відбудуться 25 грудня з 16:30 та 6 січня з 16:00.



А 31 грудня усі охочі зможуть відвідати концерт з нагоди зустрічі Нового року. Святкова програма розпочнеться о 18:00.



Для маленьких харків’ян під час новорічних та різдвяних свят буде показано театралізовану виставу «Біла чаклунка Ліденелла».

Розклад такий:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 грудня - 10:00, 12:30, 14:30

27, 28, 29 грудня - 10.00, 13:00

30 грудня - 10:00, 12:30, 14:30

31 грудня - 10.00, 12:30

2, 3, 4, 5, 6, 7 січня - 10:00, 12:30, 14:30

Також щодня до 7 січня, з 12:00 до 18:00, на ст. м. «Університет» працюватиме резиденція Святого Миколая.

Нагадаємо, на час масових заходів посадка-висадка пасажирів на станції метро «Університет» тимчасово призупиняється.