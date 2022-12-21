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21.12.2022  10:10   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 2 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 7 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 700 осіб. Одужало 307 514 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 921 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у чотирьох осіб (із них дві - мешканці міста Харкова). Два позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, один - у Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 грудня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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