21.12.2022 09:46

Розмінування Харківщини: три сотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили десяток гектарів території, кілометри ЛЕП та газопроводів на наявність вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 20 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 11,9 га території, 15,9 км ЛЕП, 50 м газопроводів.

Саперами виявлено та знешкоджено 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 112 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1765,3 га території, 252,6 км автомобільних доріг, 656,8 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 47 тис. 665 ВНП.

Нагадаємо, протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.