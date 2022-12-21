21.12.2022 08:04 Рита Парфенова

Сили оборони відбили атаку ворога на захід від Харкова

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі села Масютівка Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.

Загалом протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.



На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах населених пунктів:

Вільча,

Веселе,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Варварівка,

Вільхуватка,

Дворічна.

В результаті обстрілу великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення Вовчанська.



На Куп’янському Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів:

Новомлинськ,

Куп’янськ,

Кислівка,

Котлярівка,

Крохмальне.

Нагадаємо, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.