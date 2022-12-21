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21.12.2022  08:04   Рита Парфенова

Сили оборони відбили атаку ворога на захід від Харкова

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі села Масютівка Харківської області.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що противник задіяв  ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.

Загалом протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах населених пунктів:

  • Вільча,
  • Веселе,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Варварівка,
  • Вільхуватка,
  • Дворічна.

В результаті обстрілу великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення Вовчанська.

На Куп’янському Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів:

  • Новомлинськ,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне.

Нагадаємо, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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