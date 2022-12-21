Сили оборони відбили атаку ворога на захід від Харкова

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі села Масютівка Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.
Загалом протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах населених пунктів:
В результаті обстрілу великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення Вовчанська.
На Куп’янському Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів:
Нагадаємо, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 21 грудня.
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