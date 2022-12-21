21.12.2022 08:16 Рита Парфенова

У харківській квартирі вибухнув акумулятор, який стояв на зарядці (фото)

Внаслідок вибуху електричної батареї сталася пожежа у квартирі по вулиці Лермонтовській в місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Побутова пожежа сталась о 23:04 у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вул. Лермонтовській, 15 у Харкові.

За попередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї, наразі з’ясовується.

В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв.м.

До місця події прибули два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах і автодрабина.

Вже о 23:20 рятувальники локалізували вогонь та о 23:55 повністю ліквідували його. Постраждалих немає.

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