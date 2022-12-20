20.12.2022 09:11 Рита Парфенова

У селі під Харковом через недопалок згорів будинок, господар загинув

Необережність при палінні коштувала життя мешканцю села у Чугуївському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа виникла близько другої години дня у селі Пільне Вовчанської громади, в приватному будинку по вулиці Шкільна, 12.

Коли рятувальники прибули до місця виклику, горів приватний будинок на площі 80 кв.м.

На гасіння вогню вогнеборці подали 2 пожежних стволи.

В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого чоловіка 1980 року народження.

О 16:12 відбулась локалізація вогню, о 20:25 - повна її ліквідація.

Причиною пожежі стала необережність при палінні.













