    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У селі під Харковом через недопалок згорів будинок, господар загинув
20.12.2022  09:11   Рита Парфенова

У селі під Харковом через недопалок згорів будинок, господар загинув

Необережність при палінні коштувала життя мешканцю села у Чугуївському районі.

Пожежа в приватному будинку по вулиці Шкільна, 12 у селі Пільне Вовчанської громади

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа виникла близько другої години дня у селі Пільне Вовчанської громади, в приватному будинку по вулиці Шкільна, 12.

Коли рятувальники прибули до місця виклику, горів приватний будинок на площі 80 кв.м.

Пожежа в приватному будинку по вулиці Шкільна, 12 у селі Пільне Вовчанської громади

На гасіння вогню вогнеборці подали 2 пожежних стволи.

В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого чоловіка 1980 року народження.

О 16:12 відбулась локалізація вогню, о 20:25 - повна її ліквідація.

Причиною пожежі стала необережність при палінні.

Пожежа в приватному будинку по вулиці Шкільна, 12 у селі Пільне Вовчанської громади







 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.12 Надзвичайні події Харків на ранок 20 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС 20.12 Надзвичайні події У Ізюмі – масштабна пожежа після обстрілу 19.12 Надзвичайні події Велику пожежу у Харкові гасили 90 рятівників (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 