У селі під Харковом через недопалок згорів будинок, господар загинув

Необережність при палінні коштувала життя мешканцю села у Чугуївському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа виникла близько другої години дня у селі Пільне Вовчанської громади, в приватному будинку по вулиці Шкільна, 12.
Коли рятувальники прибули до місця виклику, горів приватний будинок на площі 80 кв.м.
На гасіння вогню вогнеборці подали 2 пожежних стволи.
В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого чоловіка 1980 року народження.
О 16:12 відбулась локалізація вогню, о 20:25 - повна її ліквідація.
Причиною пожежі стала необережність при палінні.
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