20.12.2022 08:52 Рита Парфенова

Харків на ранок 20 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 19 по 20 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 грудня.

Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини.



Загалом за добу з 19 по 20 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування

5 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, рятівники гасять пожежу, яка виникла після обстрілу на промисловому підприємстві Ізюму.