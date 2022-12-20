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20.12.2022  08:52   Рита Парфенова

Харків на ранок 20 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 19 по 20 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 грудня.

Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини.

Загалом за  добу з 19 по 20 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – на чергування
5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, рятівники гасять пожежу, яка виникла після обстрілу на промисловому підприємстві Ізюму.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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