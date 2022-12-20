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20.12.2022  08:41   Рита Парфенова

У Ізюмі – масштабна пожежа після обстрілу

Рятівники гасять пожежу, яка виникла після обстрілу на промисловому підприємстві Ізюму.

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Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні (20 грудня, - Прим. ред.) близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники», – розповів він.

Також, за словами голови ХОВА, ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах трьох районів області: Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів.

Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих.

Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.

Нагадаємо, протягом доби з 19 по 20 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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