20.12.2022 08:41 Рита Парфенова

У Ізюмі – масштабна пожежа після обстрілу

Рятівники гасять пожежу, яка виникла після обстрілу на промисловому підприємстві Ізюму.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні (20 грудня, - Прим. ред.) близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники», – розповів він.



Також, за словами голови ХОВА, ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах трьох районів області: Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів.



Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих.



Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.

Нагадаємо, протягом доби з 19 по 20 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.