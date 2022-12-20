У Ізюмі – масштабна пожежа після обстрілу

Рятівники гасять пожежу, яка виникла після обстрілу на промисловому підприємстві Ізюму.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Сьогодні (20 грудня, - Прим. ред.) близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники», – розповів він.
Також, за словами голови ХОВА, ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах трьох районів області: Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів.
Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих.
Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.
Нагадаємо, протягом доби з 19 по 20 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
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