Про стан бойових дій у Харківській області на 20 грудня

Протягом доби з 19 по 20 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районі сімох населених пунктів, а саме:
На Куп’янському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах трьох населених пунктів:
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Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
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