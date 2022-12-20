    
Главная Новини Харкова Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 20 грудня
20.12.2022  08:04   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 20 грудня

Протягом доби з 19 по 20 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районі сімох населених пунктів, а саме:

  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Волохівка,
  • Чугунівка,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах трьох населених пунктів:

  • Котлярівка,
  • Крохмальне,
  • Берестове.
Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбникі були настільки впевнені у перемозі над Україною, що у окупантів під час вторгнення було їжи та боєприпасів лише на три доби.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 Армія Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами 18.12 Армія Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області 16.12 Армія Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 