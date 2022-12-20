20.12.2022 08:04 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 20 грудня

Протягом доби з 19 по 20 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районі сімох населених пунктів, а саме:

Стрілеча,

Глибоке,

Стариця,

Вовчанськ,

Волохівка,

Чугунівка,

Дворічна.

На Куп’янському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах трьох населених пунктів:

Котлярівка,

Крохмальне,

Берестове.