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20.12.2022  07:30   Рита Парфенова

20 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.

День солідарності людей

День було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН у боротьбі за ліквідацію бідності.

Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій йдеться про те, що солідарність буде в XXI столітті однією з фундаментальних цінностей людства.

Відповідно до словника, солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, спільної відповідальності.

Прикмети дня

20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія. З Амвросія починали готуватися до одного з головних свят - Різдва Христового. «Амвросій у Миколи погостив — у душу дівкам віру впустив: не за горами Святки», — говорили в народі. До Різдва більше жодних великих свят не було, і цей день підбивав символічну межу під святами року. «Амвросій свята відкинув», — засуджували люди.

Що не можна робити 20 грудня

  • Жінкам заборонено важко працювати, шити, в'язати та прати білизну.
  • Дівчатам не можна розчісувати волосся та мити голову.
  • Не можна веселитися та співати пісні.

Також цього дня

У 1880 році на Бродвеї спалахнули перші електричні ліхтарі.

1925 – виставою «Пуримшпіль» («Святкова гра», єврейський балаган на 3-х діях) у Харкові було відкрито І Всеукраїнський державний єврейський театр під керівництвом Е.Б.Лойтера.

1946 – народився Урі Геллер, знаменитий екстрасенс та ілюзіоніст, знаменитий трюком зі згинанням ложок.

1960 – народився Кім Кі Дук, південнокорейський кінорежисер.

1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.

1999 - японський електромобіль "Міцубісі" за 24 години покрив рекордну для електромобілів відстань - 2142.317 км.

2000 - парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно з медичною метою.

Іменини відзначають:

Антон, Іван, Ніл, Павло.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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