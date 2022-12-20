20.12.2022 07:30 Рита Парфенова

20 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.

День було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН у боротьбі за ліквідацію бідності.



Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій йдеться про те, що солідарність буде в XXI столітті однією з фундаментальних цінностей людства.



Відповідно до словника, солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, спільної відповідальності.

Прикмети дня

20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія. З Амвросія починали готуватися до одного з головних свят - Різдва Христового. «Амвросій у Миколи погостив — у душу дівкам віру впустив: не за горами Святки», — говорили в народі. До Різдва більше жодних великих свят не було, і цей день підбивав символічну межу під святами року. «Амвросій свята відкинув», — засуджували люди.

Що не можна робити 20 грудня

Жінкам заборонено важко працювати, шити, в'язати та прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся та мити голову.

Не можна веселитися та співати пісні.

Також цього дня

У 1880 році на Бродвеї спалахнули перші електричні ліхтарі.



1925 – виставою «Пуримшпіль» («Святкова гра», єврейський балаган на 3-х діях) у Харкові було відкрито І Всеукраїнський державний єврейський театр під керівництвом Е.Б.Лойтера.



1946 – народився Урі Геллер, знаменитий екстрасенс та ілюзіоніст, знаменитий трюком зі згинанням ложок.



1960 – народився Кім Кі Дук, південнокорейський кінорежисер.



1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.



1999 - японський електромобіль "Міцубісі" за 24 години покрив рекордну для електромобілів відстань - 2142.317 км.



2000 - парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно з медичною метою.

Іменини відзначають:

Антон, Іван, Ніл, Павло.