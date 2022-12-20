20 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
День було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН у боротьбі за ліквідацію бідності.
Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій йдеться про те, що солідарність буде в XXI столітті однією з фундаментальних цінностей людства.
Відповідно до словника, солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, спільної відповідальності.
20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія. З Амвросія починали готуватися до одного з головних свят - Різдва Христового. «Амвросій у Миколи погостив — у душу дівкам віру впустив: не за горами Святки», — говорили в народі. До Різдва більше жодних великих свят не було, і цей день підбивав символічну межу під святами року. «Амвросій свята відкинув», — засуджували люди.
У 1880 році на Бродвеї спалахнули перші електричні ліхтарі.
1925 – виставою «Пуримшпіль» («Святкова гра», єврейський балаган на 3-х діях) у Харкові було відкрито І Всеукраїнський державний єврейський театр під керівництвом Е.Б.Лойтера.
1946 – народився Урі Геллер, знаменитий екстрасенс та ілюзіоніст, знаменитий трюком зі згинанням ложок.
1960 – народився Кім Кі Дук, південнокорейський кінорежисер.
1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.
1999 - японський електромобіль "Міцубісі" за 24 години покрив рекордну для електромобілів відстань - 2142.317 км.
2000 - парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно з медичною метою.
Антон, Іван, Ніл, Павло.
Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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