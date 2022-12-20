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20.12.2022  08:33   Рита Парфенова

Літню жінку повернули до життя лікарі швидкої допомоги у Харкові

Ще одне життя було врятовано 19 грудня завдяки вдалій реанімації лікарями швидкої допомоги

бригада ЕМД 815 у складі фельдшера Дмитра Штофеля, фельдшера Нікіти Виборнова та водія Володимира Білова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Стан здоров‘я 82-річної харків‘янки різко погіршився внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Під час здійснення шпиталізаціі, сталась клінічна смерть.
 
Не втрачаючи ні секунди, бригада ЕМД 815 у складі фельдшера Дмитра Штофеля, фельдшера Нікіти Виборнова та водія Володимира Білова розпочала проводити реанімаційні заходи, які закінчились відновленням серцево-легеневої діяльності у хворої.
 
Жінка отримала другий шанс на життя і сподіваємось, що сможе швидко одужати.

Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.

 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая помощь, реанимация, харьков
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