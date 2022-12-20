20.12.2022 08:33 Рита Парфенова

Літню жінку повернули до життя лікарі швидкої допомоги у Харкові

Ще одне життя було врятовано 19 грудня завдяки вдалій реанімації лікарями швидкої допомоги

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Стан здоров‘я 82-річної харків‘янки різко погіршився внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Під час здійснення шпиталізаціі, сталась клінічна смерть.

Не втрачаючи ні секунди, бригада ЕМД 815 у складі фельдшера Дмитра Штофеля, фельдшера Нікіти Виборнова та водія Володимира Білова розпочала проводити реанімаційні заходи, які закінчились відновленням серцево-легеневої діяльності у хворої.

Жінка отримала другий шанс на життя і сподіваємось, що сможе швидко одужати.

Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.