Літню жінку повернули до життя лікарі швидкої допомоги у Харкові

Ще одне життя було врятовано 19 грудня завдяки вдалій реанімації лікарями швидкої допомоги
Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.
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