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19.12.2022  15:46   Дмитро Колонєй

У окупантів під час вторгнення було їжи та боєприпасів лише на три доби

Про це інофрмує воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького, окупанти востаннє переносили вторгнення в Україну у середині лютого 2022 року. ФСБ підштовхнула до цього Герасимова. Вони буди впевнені у собі, бо провели достатню підготовку та вклали в це величезні ресурси.
 
При цьому генштаб країни-агресорки серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби. 
 
Крім того, українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів, які точно повідомляли «скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі».
 
Тэги:  агрессия россии, вторжение, украина
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