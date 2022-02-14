14.02.2022 17:00

"Вторжения не будет!": мэр Харькова сделал важное заявление

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам на своей странице в соцсети.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова, сообщает, что руководитель города обратился с обращением о ситуации в Первой столице:

"Последние недели Харьков в эпицентре мировых СМИ, и журналистов интересует ситуация в городе.

Вчера вместе с немецкими журналистами гулял по саду Шевченко и зоопарку. Они были приятно удивлены количеством спокойных и веселых горожан на улицах Харькова, а я радовался тому, что не вижу в Харькове той паники, которой полны зарубежные издания и телеканалы. Верю, что так будет и в дальнейшем, что харьковчане взвешенно и здравомысляще будут оценивать сложившуюся ситуацию, и работать на свое будущее и будущее любимого города.

Скажу и вам то, что говорю журналистам: не надо нагнетать. Мое глубокое убеждение, что вторжения не будет, и самое главное для Харькова и его жителей – соблюдать спокойствие. От нас не ушел ни один большой инвестор, мы ведем переговоры с новыми и планируем совместные проекты. Мы готовимся к весне, когда наряду с ремонтом дорог и благоустройством дворов, в полную силу начнут реализовываться большие инфраструктурные проекты - «Зеленый каркас», строительство «Ледовой арены», начало прокладки новых станций метро и многие другие.

Я спокоен, команда на местах и не сбавляет темпов своей работы", - подчеркнул мэр Харькова.