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14.02.2022  17:24   Евгений Клочко

В крови водителя, который насмерть сбил 19-летнюю девушку на Харьковщине, обнаружили алкоголь

Во время время совершения смертельного ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В крови водителя, который насмерть сбил 19-летнюю девушку на Харьковщине, обнаружили алкоголь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Харьковской области.
 
Напомним, ДТП произошло 10 февраля в 11:30 в селе Губаревка Богодуховского района Харьковской области. Микроавтобус Opel Vivaro под управлением 27-летнего мужчины сбил 18-летнюю девушку, которая двигалась в попутном направлении вдоль обочины.
 
В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия.
 
В ходе освидетельствования у водителя в крови был обнаружен алкоголь. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
 
Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. 11 февраля ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что сотрудники патрульной полиции в Харькове за выходные выявили десятки пьяных водителей.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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