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14.02.2022  17:57   Дмитрий Колоней

Угроза РФ и эвакуация : из харьковской команды внезапно уехали легионеры-баскетболисты

К отъезду игроков из Харькова подстегнул призыв Байдена к эвакуации.

Эвакуировались из Харькова в СЩА легионеры-баскетболисты Харьковских Соколов.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на страницу команды в социальных сетях, Президент БК "Харьковские Соколы" Сергей Чебышев отметил, что накауне поединка с "Тернополем" вышло заявление президента США о немедленной эвакуации американских граждан из Украины из-за угрощы со стороны РФ. Это сразу же отразилось на легионерах, ставших нервными.
 
 
По возвращении из Тернополя харьковчане попытались успокоить американцев, гарантируя быстрое реагирование на ухудшение ситуации. Но легионеры решили покинуть команду и вернуться домой.
Алекс Зечевич тоже был на встрече. Он пока продолжает работать с нами, за что мы ему очень благодарны.
"Уже сейчас, - отметил глава клуба,  - тренер команды Валерий Плеханов работает на трансферном рынке и ищет варианты замены и усиления коллектива".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что "Харьковские Соколы" потерпели неудачу в выездном матче с «Тернополем».
 
Тэги:  баскетбол, спорт, харьков, харьковские соколы, легионеры, эвакуация
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