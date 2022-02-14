14.02.2022 11:00 Евгений Клочко
«Харьковские Соколы» потерпели неудачу в выездном матче с «Тернополем»
Встреча завершилась со счетом 76:66 в пользу хозяев.
Только харьковчане смогли прервать неудачную серию из трех поражений подряд, как команда снова потерпела поражение. Перед матчем с «Тернополем», который состоялся 11 февраля 2022 года, аналитики букмекерской компании «Мостбет» оценивали шансы «Харьковских Соколов» на победу коэффициентом 3,16. Найти рабочее зеркало БК «Мостбет» можно на сайте «Рейтинг Букмекеров»
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Свой статус фаворитов противостояния «Тернополь» стал доказывать с самого начала встречи. Первый отрезок хозяева площадки смогли выиграть с разгромным счетом 25:17. Во второй четверти «Харьковские Соколы» смогли прийти в себя и немного сократили счет, однако на большой перерыв команды уходили с разницей в 5 очков.
Третий игровой отрезок прошел в равной борьбе, «Тернополь» в определенный момент смог достичь отрыва в 13 очков, но гости стремительно сократили отставание. Однако в заключительной четверти харьковчане не смогли развить свой успех, что стало причиной поражение в матче со счетом 66:76. Лучшим в составе «Харьковских Соколов» стал американец Майк Дэвис, который смог набрать 22 очка и 3 подбора.
После этого тура коллектив из Харькова занимает пятую строчку в турнирной таблице, одержав 16 побед при 12-ти поражениях. Заключительный матч регулярного розыгрыша «Харьковские Соколы» проведут 16 февраля на домашней арене против «Прометея».
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