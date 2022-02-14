14.02.2022 11:00 Евгений Клочко

«Харьковские Соколы» потерпели неудачу в выездном матче с «Тернополем»

Встреча завершилась со счетом 76:66 в пользу хозяев.

Только харьковчане смогли прервать неудачную серию из трех поражений подряд, как команда снова потерпела поражение. Перед матчем с «Тернополем», который состоялся 11 февраля 2022 года, аналитики букмекерской компании «Мостбет» оценивали шансы «Харьковских Соколов» на победу коэффициентом 3,16. Найти рабочее зеркало БК «Мостбет» можно на сайте «Рейтинг Букмекеров»

Свой статус фаворитов противостояния «Тернополь» стал доказывать с самого начала встречи. Первый отрезок хозяева площадки смогли выиграть с разгромным счетом 25:17. Во второй четверти «Харьковские Соколы» смогли прийти в себя и немного сократили счет, однако на большой перерыв команды уходили с разницей в 5 очков.

Третий игровой отрезок прошел в равной борьбе, «Тернополь» в определенный момент смог достичь отрыва в 13 очков, но гости стремительно сократили отставание. Однако в заключительной четверти харьковчане не смогли развить свой успех, что стало причиной поражение в матче со счетом 66:76. Лучшим в составе «Харьковских Соколов» стал американец Майк Дэвис, который смог набрать 22 очка и 3 подбора.

После этого тура коллектив из Харькова занимает пятую строчку в турнирной таблице, одержав 16 побед при 12-ти поражениях. Заключительный матч регулярного розыгрыша «Харьковские Соколы» проведут 16 февраля на домашней арене против «Прометея».