14.02.2022 11:15 Виталий Хиневич
Украинцы могут оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка от Альфа-Банка
С 14 февраля клиенты Альфа-Банка могут оплачивать коммунальные услуги картой єПідтримка.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Апостроф".
Сообщается, что с 14 февраля граждане от 60 лет могут произвести оплату коммунальных счетов средствами карты єПідтримка.
С момента запуска государственной программы, карту Альфа-Банка оформили более 310 тысяч граждан. Большинство клиентов используют цифровой вид банковской карты.
Кроме этого отмечается, что клиенты банка потратили 110 миллионов гривен на приобретение товаров в рамках выбранных государством категорий.
Таким образом, более 31% из этих средств потрачено на литературу , 23% на походы в кино, на билеты в театр, спорт и ж/д билеты – по 11%, лекарственные препараты – 10%, концерты и туристические услуги – менее 3%.
Напомним, вступило в силу постановление правительства, согласно которому с 14 февраля тысячу гривен за вакцинацию
можно потратить на подписку периодических печатных изданий.
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