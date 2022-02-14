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14.02.2022  11:15   Виталий Хиневич

Украинцы могут оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка от Альфа-Банка

С 14 февраля клиенты Альфа-Банка могут оплачивать коммунальные услуги картой єПідтримка.

єПідтримка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что с 14 февраля граждане от 60 лет могут произвести оплату коммунальных счетов средствами карты єПідтримка. 
 
С момента запуска государственной программы, карту Альфа-Банка оформили более 310 тысяч граждан. Большинство клиентов используют цифровой вид банковской карты.
 
Кроме этого отмечается, что клиенты банка потратили 110 миллионов гривен на приобретение товаров в рамках выбранных государством категорий. 
 
Таким образом, более 31% из этих средств потрачено на литературу , 23% на походы в  кино, на билеты в театр, спорт и ж/д билеты – по 11%, лекарственные препараты – 10%, концерты и туристические услуги – менее 3%.
 
Напомним, вступило в силу постановление правительства, согласно которому с 14 февраля тысячу гривен за вакцинацию можно потратить на подписку периодических печатных изданий.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  єпідтримка. вакцинация, харьков
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