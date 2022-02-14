14.02.2022 11:15 Виталий Хиневич

Украинцы могут оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка от Альфа-Банка

С 14 февраля клиенты Альфа-Банка могут оплачивать коммунальные услуги картой єПідтримка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что с 14 февраля граждане от 60 лет могут произвести оплату коммунальных счетов средствами карты єПідтримка.

С момента запуска государственной программы, карту Альфа-Банка оформили более 310 тысяч граждан. Большинство клиентов используют цифровой вид банковской карты.

Кроме этого отмечается, что клиенты банка потратили 110 миллионов гривен на приобретение товаров в рамках выбранных государством категорий.

Таким образом, более 31% из этих средств потрачено на литературу , 23% на походы в кино, на билеты в театр, спорт и ж/д билеты – по 11%, лекарственные препараты – 10%, концерты и туристические услуги – менее 3%.

Напомним, вступило в силу постановление правительства, согласно которому с 14 февраля тысячу гривен за вакцинацию можно потратить на подписку периодических печатных изданий.