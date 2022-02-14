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14.02.2022  11:22   Рита Парфенова

Тройное ДТП в Харькове разметало автомобили по трассе (видео)

Три легковых иномарки столкнулись утром 14 февраля в Харькове



Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло утром 14 февраля в Харькове, передает РЕДПОСТ.

В районе перекрестка Московского проспекта и улицы Харьковских дивизий столкнулись три легковых иномарки – Lexus, Mercedes и BMW. По словам очевидцев, от удара BMW отлетел метров на 50.

Дорога усыпана обломками бамперов и других деталей авто. Сведений о пострадавших нет, но на место столкновения вызвали карету скорой помощи.

Официальная информация уточняется.

Напомним, 12 февраля около 14:08 на трассе «Харьков-Лозовая» возле города Мерефа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Toyota» не справился с управлением, перевернулся и допустил столкновение с автомобилями марки «Renault Trafic» и «ВАЗ-21099».

Тэги:  дтп, харьков
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