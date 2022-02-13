В Харьковской области произошло ДТП с участием трех автомобилей

Сегодня звезды обещают, что слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, – все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.