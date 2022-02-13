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13.02.2022  19:35   Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло ДТП с участием трех автомобилей

На трассе «Харьков-Лозовая» водитель авто не справился с управлением.

ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 12 февраля около 14:08 на трассе «Харьков-Лозовая» возле города Мерефа произошло дорожно-транспортное происшествие. 
 
Водитель автомобиля марки «Toyota» не справился с управлением, перевернулся и допустил столкновение с автомобилями марки «Renault Trafic» и «ВАЗ-21099».
 
 
В результате происшествия пострадал 51-летний водитель «Toyota» и его 8-летний сын. 47-летняя женщина-пассажирка «Renault Trafic» получила переломы и ушибы. 
 
Пострадавшие были доставлены в больницу, информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете.
 
Напомним, ранее произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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