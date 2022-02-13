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13.02.2022  20:20   Валерия Кононова

Авиабилеты Харьков: акционные цены на 26 направлений

Авиакомпания Turkish Airlines предоставит скидки на 26 направлений из Харькова.

Самолет
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Известная компания Turkish Airlines запускает программу скидок для тех, кто хочет путешествовать в Европу из Харькова. Действие скидок до 24 февраля. 
 
При условии путешествия с багажом до 20 кг билет, например, в Амстердам обойдётся от 7400 грн, а в Женеву – от 8180 грн. За поездку в Цюрих пассажирам придётся заплатить такую же цену, да и Париж обойдётся не многим дороже – 8210 грн. 
 
Как известно, турецкие авиалинии выполняют рейсы исключительно с пересадкой в Стамбуле. Акционные билеты не стали исключением, а потому поездка, к примеру, в Париж из Харькова пройдет с пересадкой в крупнейшем городе Турции. 
 
Больше узнать об авиабилетах в рамках данной акции можно по номеру 0-800-303-803.
 
Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в столицу Германии Берлин.
 
Тэги:  самолет, харьков
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