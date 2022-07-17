17.07.2022 11:02 Рита Парфенова

Украинский грузовой самолет разбился в Греции, - СМИ

В ночь на воскресенье на севере Греции потерпел аварию украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.





Авиакатастрофа произошла около 23.00 по местному времени возле города Кавала, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на греческий телеканал ERT.



Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы. Очевидцы слышали взрывы после падения.



По данным ERT, на борту Ан-12 находились от восьми до десяти пассажиров, перевозивших 12 тонн боеприпаов – вероятно, речь идет о снарядах. После падения самолета в соседних населенных пунктах исчез свет.



На месте аварии вспыхнул пожар, слышен сильный запах горючего и виден густой дым. Но очаги невелики и риска повторного возгорания нет. Из-за дыма некоторым пожарным пришлось обратиться за медицинской помощью.



По последней информации, экстренные службы с помощью беспилотника изучают место аварии, чтобы дать информацию пиротехникам и спасателям. Правоохранители рассчитывают, что информация из "черного ящика" позволит установить обстоятельства аварии.



Территорию на 500 метров от места падения Ан-12 огородили. Жителям двух ближайших населенных пунктов советуют не открывать окна, не выходить из дома и носить маски, поскольку в самолете могли быть опасные для здоровья вещества.



Самолет принадлежал компании Meridian, которая, согласно информации на ее сайте, осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. Кроме того, она тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.