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09.02.2022  14:50   Людмила Виниченко

Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в Берлин

Венгерский лоукостер Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в столицу Германии Берлин.

Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в Берлин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу аэропорта "Харьков" в Facebook.
 
С декабря минувшего года харьковчанам и гостям нашего города стали доступны прямые перелеты из Харькова в Берлин раз в неделю. 
 
В период с 8 марта по 25 октября будут доступны вылеты два раза в неделю -  по вторникам и субботам. Цены на вылеты в феврале стартуют от 1 669 грн, в марте - от 1 189 грн.
 
Подробнее ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте Харьковского аэропорта. 
 
Напомним, что для вылета в Германию пассажирам необходимо иметь при себе сертификат от COVID-сертификат или негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанный не больше чем за 72 часа до вылета.
 
Подробнее об условиях перелета в Германию можно узнать по ссылке.
 
Стоит напомнить, что что с января по март 2022 года авиакомпания отменила 20 рейсов из Украины, в том числе 3 из Харькова.
 
Тэги:  авиарейс, аэропорт, харьков
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