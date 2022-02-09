09.02.2022 14:50 Людмила Виниченко

Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в Берлин

Венгерский лоукостер Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в столицу Германии Берлин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу аэропорта "Харьков" в Facebook.

С декабря минувшего года харьковчанам и гостям нашего города стали доступны прямые перелеты из Харькова в Берлин раз в неделю.

В период с 8 марта по 25 октября будут доступны вылеты два раза в неделю - по вторникам и субботам. Цены на вылеты в феврале стартуют от 1 669 грн, в марте - от 1 189 грн.

Подробнее ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте Харьковского аэропорта.

Напомним, что для вылета в Германию пассажирам необходимо иметь при себе сертификат от COVID-сертификат или негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанный не больше чем за 72 часа до вылета.

Подробнее об условиях перелета в Германию можно узнать по ссылке

Стоит напомнить, что что с января по март 2022 года авиакомпания отменила 20 рейсов из Украины, в том числе 3 из Харькова.